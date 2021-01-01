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В МВД Франции сообщили о 64 задержанных на акции протеста в Париже

В Париже в ходе протестов против принятия законопроекта «О глобальной безопасности» задержали 64 человека, восемь силовиков получили ранения. Об этом сообщил в Twitter глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

«Хулиганы громят республику. Выражаю поддержку нашим полицейским и жандармам, которые снова жестко атакованы», — написал Дарманен.

Массовые демонстрации во Франции против принятия законопроекта «О глобальной безопасности» начались 28 ноября. Этот законопроект предусматривает год тюрьмы и штраф €45 тыс. за распространение «изображения лица или другого элемента идентификации» полицейского либо жандарма «с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности».

Протесты во Франции против закона о полицейских. Видео
Общество

По мнению противников закона, таким образом граждане лишаются возможности фиксировать противоправные действия полиции.

Как передавал BFMTV, по всей Франции организовано около 90 шествий, в том числе в Париже, Тулузе, Марселе, Лилле, Страсбурге, Нанте.

В Париже неизвестные подожгли баррикады на пути колонны протестующих и сожгли несколько автомобилей, также разбиты несколько витрин. Полицейские применили слезоточивый газ в ходе стычек с демонстрантами, сообщала газета Le Parisien.

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МВД Франции Париж задержание протесты
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