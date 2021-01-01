В МВД Франции сообщили о 64 задержанных на акции протеста в Париже

В Париже в ходе протестов против принятия законопроекта «О глобальной безопасности» задержали 64 человека, восемь силовиков получили ранения. Об этом сообщил в Twitter глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

«Хулиганы громят республику. Выражаю поддержку нашим полицейским и жандармам, которые снова жестко атакованы», — написал Дарманен.

Массовые демонстрации во Франции против принятия законопроекта «О глобальной безопасности» начались 28 ноября. Этот законопроект предусматривает год тюрьмы и штраф €45 тыс. за распространение «изображения лица или другого элемента идентификации» полицейского либо жандарма «с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности».

По мнению противников закона, таким образом граждане лишаются возможности фиксировать противоправные действия полиции.