Более 20 человек задержали в ходе демонстрации в Париже

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

В ходе шествия в Париже задержаны 22 человека, сообщил в своем Twitter министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Он поблагодарил полицию, которой приходится сталкиваться «иногда с очень жестокими людьми».

5 декабря во Франции проходят демонстрации, на улицы вышли люди, не согласные с принятием законопроекта «О глобальной безопасности». По всей Франции организовано около 90 шествий, сообщает BFMTV. В Париже произошли столкновения с полицейскими.

Во французской столице шествие началось днем рядом со станцией метро «Порт-де-Лила», колонна направилась к площади Республики, сообщает газета Le Parisien. Неизвестные поджигали баррикады на пути колонны и сожгли несколько автомобилей, разбиты часть витрин. Полицейские применили слезоточивый газ в ходе стычек с демонстрантами.