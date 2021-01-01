Капсула с образцами грунта с астероида Рюгу приземлилась в Австралии

Капсула с образцами грунта, взятого японским космическим зондом «Хаябуса-2» с поверхности астероида Рюгу, приземлилась на территории запретной зоны Вумера на юге Австралии. Об этом сообщается в Twitter миссии.

«Сегодня в 04:31 по японскому времени (22:31 мск. — РБК) все операции, связанные с возвращением капсулы, закончились. Операция прошла идеально», — говорится в сообщении.

Зонд «Хаябуса-2» был запущен к астероиду Рюгу в декабре 2014 года. В марте прошлого года журнал Science сообщил, что аппарат обнаружил в пробах с астероида минералы, которые содержат соединенные в единую группу атомы кислорода и водорода.

Также зонд собрал фрагменты грунта астероида в июле 2019 года, создав для этого искусственный кратер.