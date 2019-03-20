Японский зонд обнаружил на астероиде Рюгу минералы с компонентами воды

Японский космический зонд «Хаябуса-2» («Сокол-2») обнаружил в пробах с астероида Рюгу минералы, которые содержат соединенные в единую группу атомы кислорода и водорода. Об этом говорится в исследовании, опубликованном журналом Science.

«Наблюдения показывают, что OH-содержащие минералы повсеместно распространены на поверхности Рюгу», — говорится в исследовании.

Отмечается, что до прибытия зонда было мало информации о форме астероида. Изображения «Хаябуса-2» показали, что он имеет форму волчка. Это стало неожиданностью, так как скорость его вращения ниже, чем у других астероидов схожей формы. Ученые пришли к выводу, что астероид имел большую скорость вращения в прошлом.

Зонд «Хаябуса-2» 22 февраля приземлился на поверхности астероида Рюгу, который находится на расстоянии 340 млн км от Земли.