Японский зонд сбросил капсулу с грунтом астероида Рюгу на Землю

Астероид Рюгу (Фото: JAXA)

Японский зонд «Хаябуса-2» успешно завершил операцию по отделению капсулы с грунтом астероида Рюгу на Землю. Об этом сообщается в Twitter миссии.

«Основываясь на информации (телеметрии) с космического корабля и данных Доплера, было подтверждено, что капсула отделилась», — говорится в сообщении.

Планируется, что капсула приземлится в Австралии.

В июле 2019 года японский зонд успешно приземлился на астероид Рюгу, который находится в 280 млн км от Земли. Сообщалось, что аппарат сел в кратер, где подняв пыль с помощью специального механизма, собрал фрагменты грунта. После этого он вернулся на орбиту.