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На протестах во Франции пострадали 37 полицейских

Во Франции на субботних акциях протеста пострадали 37 человек из числа полицейских и жандармов. Об этом написал в Twitter министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.

Французская жандармерия — вооруженное формирование, подчиняется министерству обороны и может выполнять полицейские задачи. Полиция является гражданским формированием и находится в ведении министерства внутренних дел.

«Я еще раз осуждаю недопустимое насилие над сотрудниками правоохранительных органов», — указал Дарманен.

Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Париже
Общество

По данным министерства внутренних дел, как передает французская газета Le Parisien, всего по стране к протестам присоединились 133 тыс. человек, из них 46 тыс. вышли на улицы Парижа.

В столице Франции между демонстрантами и полицией завязались столкновения, последняя, по сообщениям СМИ, применила слезоточивый газ и водометы. Протестующие возвели баррикады, бросали в правоохранителей самодельные снаряды, подожгли несколько машин и зданий, включая Банк Франции.

Видео: RT
Видео: RT
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Телеканал La Chaine Info уточняет, что участники волнений подожгли занавески на фасаде банка.

Полиция французской столицы сообщила Le Parisien, что во время митингов в Париже были задержаны 46 человек.

Массовые демонстрации во Франции начались 28 ноября, протесты затронули почти 70 городов, в том числе Париж и Бордо. Участники митингов выступают против принятия законопроекта «О глобальной безопасности», который предусматривает наказание в виде одного года тюрьмы и штрафа €45 тыс. за распространение «изображения лица или другого элемента идентификации» полицейского или жандарма «с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности». С точки зрения противников закона, он помешает гражданам фиксировать противоправные действия полицейских.

протесты Франция полиция пострадавшие
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