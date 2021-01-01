На протестах во Франции пострадали 37 полицейских

Во Франции на субботних акциях протеста пострадали 37 человек из числа полицейских и жандармов. Об этом написал в Twitter министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.

Французская жандармерия — вооруженное формирование, подчиняется министерству обороны и может выполнять полицейские задачи. Полиция является гражданским формированием и находится в ведении министерства внутренних дел.

«Я еще раз осуждаю недопустимое насилие над сотрудниками правоохранительных органов», — указал Дарманен.

По данным министерства внутренних дел, как передает французская газета Le Parisien, всего по стране к протестам присоединились 133 тыс. человек, из них 46 тыс. вышли на улицы Парижа.