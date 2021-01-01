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Боярский назвал д’Артаньяна «настоящим убийцей»

Михаил Боярский
Михаил Боярский (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Актер Михаил Боярский, сыгравший роль д’Артаньяна в фильмах о мушкетерах, считает своего героя отрицательным персонажем — «настоящим убийцей». Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Зангалис & К».

«Д’Артаньян — убийца самый настоящий. В день по пять трупов. Еще женщине голову отрубили — и ничего. Если он и положительный, то с таким набором отрицательных качеств», — сказал Боярский.

70-летний Боярский признался, что не любит играть положительных героев. Артист также рассказал, что произведение Александра Дюма ему читал брат, так как он сам не любил это делать.

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Боярский снимался в таких фильмах, как «Д'Артаньян и три мушкетера», «Собака на сене», «Тарас Бульба». В сентябре президент Владимир Путин наградил артиста орденом Почета «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Михаил Боярский
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