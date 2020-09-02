Путин поздравил Валентина Гафта 85-летним юбилеем

С днем рождения актера также поздравил глава правительства Михаил Мишустин. «Спасибо за Ваше мастерство и великую любовь к искусству», — сказал премьер-министр.

Валентин Гафт — народный артист РСФСР. Около 50 лет он играет в московском театре «Современник». Среди многочисленных киноролей Гафта работы в фильмах «Чародеи», «Забытая мелодия для флейты», «О бедном гусаре замолвите слово», «Гараж», «12», телесериале «Мастер и Маргарита». Помимо этого, Гафт является президентом Российской Национальной актерской премии имени Андрея Миронова «Фигаро».