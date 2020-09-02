Путин поздравил Валентина Гафта 85-летним юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил актера театра и кино Валентина Гафта, которому 2 сентября исполнилось 85 лет. Поздравление главы государства опубликовано на сайте Кремля.
«Вы по праву принадлежите к замечательной плеяде выдающихся деятелей отечественной культуры, настоящих мастеров и созидателей», — отметил Путин.
Он добавил, что «яркий, самобытный талант и бескорыстное служение избранному делу» Гафта являются значимым вкладом в приумножение «лучших традиций театрального искусства и кинематографа, литературного творчества».
Глава государства пожелал актеру и его близким здоровья, бодрости духа и благополучия.