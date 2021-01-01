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Политика ,  
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В Госдуме предложили создать министерство демографии и семьи

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина предложила создать в России министерство демографической и семейной политики. Об этом она сказала «Интерфаксу».

Его целью должно стать «обеспечение демографической безопасности» страны, пояснила депутат. По ее словам, министерство будет собирать и анализировать демографические данные, без которых, считает она, невозможно комплексное формирование семейной политики.

«Для этого нужно учитывать дополнительные факторы, которые Минтруд считает второстепенными в свете своих основных задач, — это рождаемость и смертность, состояние системы здравоохранения, браки и разводы, число партнерских союзов и гомосексуальных пар, в том числе способность не только воспроизвести новое поколение, но и обеспечить его достойным образованием», — объяснила Пушкина.

Пушкина поддержала идею передать Минтруду полномочия по семейной политике
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Фото:Наталья Селиверстова / РИА Новости

По словам депутата, в России есть лишь неполные статистические данные по таким социальным группам, как матери-одиночки и незарегистрированные семьи, в то же время отсутствуют сведения о представителях ЛГБТ-сообщества и их влиянии на демографию.

«В случае с геями, лесбиянками и трансгендерами ситуация еще печальнее, потому что об этих людях мы не знаем вообще ничего. На государственном уровне такие вопросы не ставятся и не учитываются. Мы стыдливо молчим о них, а напрасно!» — считает парламентарий.

По мнению Пушкиной, долгосрочная демографическая политика должна строиться не вокруг понятий «благочестиво» и «грешно», а на «беспристрастном понимании происходящих в обществе процессов».

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В 2013 году в России был принят закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) называл этот закон дискриминационным и нарушающим Европейскую конвенцию о правах человека. Конституционный же суд России не увидел в нем дискриминации.

В июле президент Владимир Путин заявлял, что в России не было и не будет дискриминации, в том числе сексуальных меньшинств. «Не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничением прав по расовому признаку, сексуальной ориентации, национальности, религиозным признакам», — говорил он.

В поправках к Конституции, вступивших в силу 4 июля, закреплен пункт о «защите института брака как союза мужчины и женщины».

Оксана Пушкина Госдума демография семья
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