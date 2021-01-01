В Госдуме предложили создать министерство демографии и семьи

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Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина предложила создать в России министерство демографической и семейной политики. Об этом она сказала «Интерфаксу».

Его целью должно стать «обеспечение демографической безопасности» страны, пояснила депутат. По ее словам, министерство будет собирать и анализировать демографические данные, без которых, считает она, невозможно комплексное формирование семейной политики.

«Для этого нужно учитывать дополнительные факторы, которые Минтруд считает второстепенными в свете своих основных задач, — это рождаемость и смертность, состояние системы здравоохранения, браки и разводы, число партнерских союзов и гомосексуальных пар, в том числе способность не только воспроизвести новое поколение, но и обеспечить его достойным образованием», — объяснила Пушкина.

По словам депутата, в России есть лишь неполные статистические данные по таким социальным группам, как матери-одиночки и незарегистрированные семьи, в то же время отсутствуют сведения о представителях ЛГБТ-сообщества и их влиянии на демографию.