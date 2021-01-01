Пушкина поддержала идею передать Минтруду полномочия по семейной политике

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Заместитель главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина поддержала спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, которая предложила расширить полномочия Министерства труда и назначить его ответственным за выработку семейной политики. Об этом депутат написала в Telegram.

«В сложившейся ситуации я поддерживаю инициативу спикера Совета Федерации, это движение в верном направлении», — сообщила она.

В то же время Пушкина уточнила, что, по ее мнению, лучше не реформировать существующее ведомство, а создать отдельное Министерство демографической и семейной политики.

Пушкина пояснила, что Минтруд работает со статистическими данными, а к семейной политике надо подходить более широко. «Труд, социальная защита и семейная политика, действительно, неразрывно связаны. Но мне кажется, мы не берем во внимание еще одно понятие, через призму которого должна рассматриваться семейная политика — это демография», — отметила депутат.