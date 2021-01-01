Минобрнауки предостерегло вузы от выселения студентов из общежитий

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Российские вузы были проинформированы о недопустимости выселения студентов из общежитий, которые обучались в прошлом году и не смогли уехать на фоне пандемии. Об этом заявил на встрече с представителями Ассоциации иностранных студентов и Международного координационного совета выпускников учебных заведений министр образования и науки России Валерий Фальков. Его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

«Вузы получили разъяснения о недопустимости выселения студентов из общежитий, в том числе и иностранных граждан. Вузы в индивидуальном порядке помогают студентам, запускают социальные программы, многие обеспечивают их бесплатным питанием», — сказал министр.

По его словам, в отношении иностранных студентов, которые не могут пройти онлайн-обучение, вузы используют персональный подход. Глава Минобрнауки также отметил, что студенты имеют право обучаться по индивидуальному учебному плану.

По словам Фалькова, ведомство принимает письменные обращения студентов. Для этого работает горячая линия. Помимо прочего высшие учебные заведения получили рекомендации по снижению платы за проживание обучающихся и выплате стипендии иностранным студентам, сказал Фальков.

В конце ноября Минобрнауки опровергло данные об отчислении иностранных студентов из вузов. Тогда в ведомстве пообещали, что бюджетные места для студентов, которые из-за карантинных мер не могут попасть в Россию и испытывают сложности из-за плохого качества связи, будут сохранены.