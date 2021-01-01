Путин рассказал о моральном лидерстве России в мире

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Президент России Владимир Путин считает, что лучшие качества россиян обеспечивают морально-этическое лидерство страны. Об этом глава государства заявил в ходе видеовстречи с финалистами конкурса «Доброволец России».

По словам президента, сердечная щедрость, великодушие и милосердие для жителей России являются нормой жизни. «Это то, чего никогда не отнять, суть нашего характера, культуры и традиций, это передается из поколения в поколение, как говорится, в крови у нас», — сказал Путин.

Президент также отметил, что «на протяжении всей истории страны лучшие качества народа обеспечивали России морально-этическое лидерство», а также помогали преодолевать все испытания.

Ранее Путин заявил, что лучшие качества российского народа останутся неизменными и у подрастающего поколения граждан. По мнению президента, к ним относятся патриотизм, воля, работоспособность и взаимовыручка.