Путин предложил чиновникам пройти «непростой экзамен» из-за стереотипов

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Курсы по искусственному интеллекту должны стать частью профессионального образования по подготовке чиновников, сотрудников госкомпаний, научных институтов и университетов, заявил президент России Владимир Путин в ходе конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AI Journey 2020).

«Это непростой экзамен для многих на способность отказаться от ветхих представлений, шаблонов и стереотипов, на готовность меняться, самим учиться и вести за собой», — сказал Путин. По его словам, чиновникам предстоит освоить цифровые технологии и взяться за «вопросы принципиально нового уровня сложности».

По словам президента, искусственный интеллект является основой развития для всего человечества, а так называемые сквозные технологии применяются во всех сферах жизни, включая производство, социальную сферу, науку и культуру. При этом президент не исключил возможность рисков, связанных с внедрением таких технологий.

В то же время президент уверен, что искусственный интеллект никогда не заменит человека. «Но тем не менее, безусловно, он становится верным помощником, открывающим, безусловно, новые горизонты для реализации того ряда задач, которые перед человечеством стоят», — добавил Путин.