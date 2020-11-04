Мишустин назвал основные ценности российского общества

Любовь к Родине, согласие и взаимопомощь — основные ценности российского общества. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе поздравления с Днем народного единства, сообщает пресс-служба правительства.

По словам Мишустина, именно эти ценности помогают противостоять современным вызовам, а также объединяют людей для решения «важнейших государственных задач, направленных на развитие России».

Он также пожелал россиянам успехов в работе, здоровья, мира и благополучия.

День народного единства отмечается 4 ноября с 2005 года. Праздник посвящен освобождению Москвы от польских интервентов в 1612 году ополчением под предводительством Минина и князя Пожарского.