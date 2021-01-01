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В Петербурге арестовали обвиняемую в убийстве мужа модель

Лилия Судакова
Лилия Судакова (Фото: Лилия Судакова / VK)

В Санкт-Петербурге суд отправил в СИЗО Лилию Судакову, которую обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью своему мужу. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лилии Судаковой», — говорится в сообщении пресс-службы. Ее арестовали до 28 января 2021 года.

В Петербурге фотомодель обвинили в убийстве мужа
Общество
Фото:Замир Усманов / Global Look Press

В ходе заседания женщина просила домашний арест, свою вину она полностью признала, добавили в суде.

По данным следствия, преступление произошло в ночь с 28 на 29 ноября в квартире одного из домов, расположенного по Гагаринской улице. Во время конфликта женщина ударила ножом в грудь мужчину. Потерпевшего доставили в больницу, где он умер. Позднее женщине было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК России (умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как сообщала «Фонтанка», обвиняемой оказалась фотомодель Лилия Судакова. По данным издания, мужчина привел в квартиру компанию и оказывал внимание одной из девушек. Из-за этого между Судаковой и ее мужем позднее произошел конфликт, в ходе которого она ударила его ножом.

модель убийство Санкт-Петербург
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