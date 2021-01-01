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Диетологи назвали суточную норму употребления мандаринов

За сутки можно съедать четыре мандарина. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующие итоги опроса врачей-диетологов.

По словам врача-диетолога НМИЦ эндокринологии Минздрава России, кандидата медицинских наук Фатимы Дзгоевой, дневная норма — четыре мандарина.

Врач-терапевт, диетолог, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева рассказала, что в фрукте находится большое количество витамина С, а также содержатся витамины группы А, В, каротин, кальций, магний, фосфор. По словам врача, всего в мандаринах около 10-15 витаминов и минеральных веществ. Бурляева добавила, что мандарины необходимо есть с белыми прожилками, в которых содержится клетчатка, она поможет нормализовать усвоение простых углеводов.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Противопоказаны мандарины людям с обострением болезней желудочно-кишечного тракта, а также с аллергическими реакциями, напомнила врач.

Ранее в Госинспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия сообщили, что качество мандаринов невозможно определить по запаху и наличию листиков. Вместо этого специалисты посоветовали обращать внимание на цвет и форму плодов. По их словам, они должны быть оранжевого или оранжево-красного цвета и не иметь черных пятен. Кроме того фрукт должен быть приплюснут либо с небольшим бугорком, добавили в ведомстве.

мандарины витамины врачи
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