Диетологи назвали суточную норму употребления мандаринов

За сутки можно съедать четыре мандарина. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующие итоги опроса врачей-диетологов.

По словам врача-диетолога НМИЦ эндокринологии Минздрава России, кандидата медицинских наук Фатимы Дзгоевой, дневная норма — четыре мандарина.

Врач-терапевт, диетолог, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева рассказала, что в фрукте находится большое количество витамина С, а также содержатся витамины группы А, В, каротин, кальций, магний, фосфор. По словам врача, всего в мандаринах около 10-15 витаминов и минеральных веществ. Бурляева добавила, что мандарины необходимо есть с белыми прожилками, в которых содержится клетчатка, она поможет нормализовать усвоение простых углеводов.

Противопоказаны мандарины людям с обострением болезней желудочно-кишечного тракта, а также с аллергическими реакциями, напомнила врач.