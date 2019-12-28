Москвичам дали советы по выбору мандаринов для новогоднего стола

Качество мандаринов для новогоднего стола невозможно определить по запаху и наличию листиков. Об этом рассказали специалисты Госинспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, сообщается на сайте столичной мэрии.

Эксперты посоветовали обращать внимание на цвет и форму плодов. По их словам, они должны быть оранжевого или оранжево-красного цвета и не иметь черных пятен. Помимо этого мандарины должны быть приплюснутые либо с небольшим бугорком.

«Если мандарин легко проминается пальцем, то это говорит о гнили плода — покупать такой фрукт не стоит», — отметили в Госинспекции.

Самыми распространенными сортами мандаринов являются минеолы, клементины, танжерины и сатсума. Танжерины не имеют семян. Они небольшого размера и приплюснутой формы. Семена есть у клементинов, но у этого сорта легко снимать кожуру. Тяжело очищаются минеолы, однако они сладкие на вкус. Сорт сатсума обладает тонкой кожурой и не имеет семян.