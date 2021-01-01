В Роспотребнадзоре оценили вероятность повторного заражения коронавирусом

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 17 ноября
USD ЦБ: 76,92 (-0,41) Инвестиции, 16 ноя, 14:13
Курс евро на 17 ноября
EUR ЦБ: 91,17 (-0,15) Инвестиции, 16 ноя, 14:13
Как запустить производство светодиодов и выиграть у китайцев в цене РБК и Райффайзенбанк, 01:15 Как завершится кризис из-за коронавируса. Главные прогнозы Экономика, 01:00 Президент Армении уволил Мнацаканяна с поста главы МИД республики Общество, 00:29 Основатель Amazon пожертвовал $791 млн на сохранение окружающей среды Бизнес, 00:29 Боец UFC Яндиев рассказал о причинах нападения на Харитонова Спорт, 00:22 На что Валерий Меладзе тратит больше всего денег РБК и ВТБ Привилегия, 00:15 Число умерших от коронавируса в Москве приблизилось к 8 тыс. Общество, 00:15 Насколько COVID-19 может быть опаснее гриппа. Факты и цифры Общество, 00:00 В Перу определили кандидатуру третьего за неделю президента Политика, 16 ноя, 23:59 В Роспотребнадзоре оценили вероятность повторного заражения коронавирусом Общество, 16 ноя, 23:57 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 ноября Общество, 16 ноя, 23:40 Вся жизнь — игра: поколение Z и геймификация Совместный проект, 16 ноя, 23:38 Жена Алиева выложила видео его поездки в перешедшие Азербайджану земли Политика, 16 ноя, 23:24 Рогозин рассказал о попытке выкупить «Буран» с Байконура Общество, 16 ноя, 23:08
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽76,16 -1,59% EUR/RUB ₽90,22 -1,49% EUR/USD $1,18 +0,11%
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Роспотребнадзоре оценили вероятность повторного заражения коронавирусом

Человек может повторно заболеть коронавирусной инфекцией из-за ослабленной иммунной системы либо мутации самого вируса. Об этом сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Россия 24».

«В России нет еще ни одного документированного повторного случая», — указал он.

Горелов отметил, что с научной точки зрения такой риск есть, однако в мире к настоящему моменту зафиксировали крайне мало подобных случаев.

Вирусолог назвал условие повторного заражения коронавирусом
Общество
Фото:Антон Вергун / РИА Новости

По словам эксперта, на вероятность повторного заражения влияет состояние иммунной системы. Если у человека есть врожденный или приобретенный иммунодефицит, то его организм не сможет сформировать естественный «антительный ответ». Из-за этого он может заболеть COVID-19 второй раз.

«Повторное заражение возможно, когда геном вируса сильно изменится, и появится новая разновидность вируса», — добавил Горелых. Он уточнил, что это гипотетическая угроза, поскольку пока мутации коронавируса не закрепляются и не осложняют течение заболевания.

Впервые в мире повторное заражение коронавирусом зафиксировали специалисты Гонконского университета в конце августа. Заново заболел 33-летний мужчина, между его заражениями прошло четыре с половиной месяца. По мнению ученых, в организм больного попали разные штаммы вируса, немного отличающиеся друг от друга.

Читайте на РБК Pro
Плюсы «бедной столицы»: как Берлин стал новой Кремниевой долиной Часы пустых разговоров: как руководителю грамотно управлять совещанием Градус отчаяния: как бары Нью-Йорка переключились на коктейли в банках Психолог Таша Эйрих: только у 15% сотрудников все в порядке с самооценкой

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
<500 000
0
от 500 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

коронавирус Роспотребнадзор
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽76,16 -1,59% EUR/RUB ₽90,22 -1,49% EUR/USD $1,18 +0,11%
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 ноября
Общество
Вирусолог оценил сроки повторного заражения коронавирусом
Общество
Вирусолог назвал условие повторного заражения коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter