В Роспотребнадзоре оценили вероятность повторного заражения коронавирусом

Человек может повторно заболеть коронавирусной инфекцией из-за ослабленной иммунной системы либо мутации самого вируса. Об этом сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Россия 24».

«В России нет еще ни одного документированного повторного случая», — указал он.

Горелов отметил, что с научной точки зрения такой риск есть, однако в мире к настоящему моменту зафиксировали крайне мало подобных случаев.

По словам эксперта, на вероятность повторного заражения влияет состояние иммунной системы. Если у человека есть врожденный или приобретенный иммунодефицит, то его организм не сможет сформировать естественный «антительный ответ». Из-за этого он может заболеть COVID-19 второй раз.