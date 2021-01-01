Ученые США назвали способ продлить жизнь на десять лет

Правильное питание, отсутствие стресса, а также отказ от курения и умеренное употребление алкоголя могут увеличить продолжительность жизни человека на десять лет. К такому выводы пришли американские ученые, проанализировавшие причины смерти и образы жизни пожилых мужчин и женщин в 11 европейских странах. Соответствующее исследование опубликовано на сайте Национальной медицинской библиотеки США.

«Среди людей в возрасте от 70 до 90 лет соблюдение средиземноморской диеты и здорового образа жизни снижает уровень смертности на 50%», — говорится в исследовании.

Всего ученые изучили образы жизни 1507 мужчин и 832 женщин в период между 1988 и 2000 годами. Они также выяснили, что наиболее частыми причинами смерти в этом возрасте становятся ишемическая болезнь сердца, а также сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

В вопросах питания ученые рекомендуют придерживаться средиземноморской диеты, так как она богата фруктами, овощами и цельнозерновыми. Такое питание позволит снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, метаболического синдрома, а также ухудшения работы мозга.