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Ученые США назвали способ продлить жизнь на десять лет

Правильное питание, отсутствие стресса, а также отказ от курения и умеренное употребление алкоголя могут увеличить продолжительность жизни человека на десять лет. К такому выводы пришли американские ученые, проанализировавшие причины смерти и образы жизни пожилых мужчин и женщин в 11 европейских странах. Соответствующее исследование опубликовано на сайте Национальной медицинской библиотеки США.

«Среди людей в возрасте от 70 до 90 лет соблюдение средиземноморской диеты и здорового образа жизни снижает уровень смертности на 50%», — говорится в исследовании.

Всего ученые изучили образы жизни 1507 мужчин и 832 женщин в период между 1988 и 2000 годами. Они также выяснили, что наиболее частыми причинами смерти в этом возрасте становятся ишемическая болезнь сердца, а также сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

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Фото:Алексей Сухоруков / Zuma / ТАСС

В вопросах питания ученые рекомендуют придерживаться средиземноморской диеты, так как она богата фруктами, овощами и цельнозерновыми. Такое питание позволит снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, метаболического синдрома, а также ухудшения работы мозга.

Курение и употребление алкоголя также оказывает значительное влияние на длительность жизни. При отказе от курения и умеренном употреблении спиртных напитков риск смерти снижается на 17-18%.

Положительно влияние на продолжительность жизни оказывает отсутствие стресса. Согласно данным исследования о психологическом состоянии и смертности, у счастливых людей вероятность преждевременной смерти снижается почти на 4%.

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Ранее Исследователи из Университетов Эдинбурга и Глазго, а также из национальной службы здравоохранения Шотландии выяснили, что коронавирусная инфекция сокращает жизнь человека в среднем на десять лет. По данным ученых, мужчины могут потерять около 13 лет жизни, а женщины — 11 лет. Ущерб от этого заболевания соизмерим с ущербом от ишемической болезни сердца или пневмонии.

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