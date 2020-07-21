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Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни к 2030 году

Фото: Алексей Сухоруков / Zuma / ТАСС
Фото: Алексей Сухоруков / Zuma / ТАСС

Ожидаемая продолжительность жизни в России к 2030 году должна достигнуть 78 лет. Такое поручение содержится в указе о национальных целях развития России, который президент Владимир Путин подписал 21 июля.

При этом, согласно документу «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», ожидаемая продолжительность жизни 78 лет в России должна была быть достигнута в 2024 году. К 2030 году этот показатель должен был составить 80 лет.

Путин подписал новый стратегический документ с учетом внесенных в Конституцию поправок. Он сдвигает задачи предыдущего указа из-за кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.

Путин подписал новый «июльский» указ о целях России до 2030 года. Главное
Экономика
Владимир Путин

Ранее в июле на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства подчеркивал, что долгосрочные цели нового указа не меняются.

Помощник президента и экс-глава Минэкономразвития Максим Орешкин отметил, что главной задачей «июльского» указа является сохранение здоровья и благополучия населения страны. Выполнить ее позволят два ключевых показателя: рост продолжительности жизни и снижение числа людей, доходы которых ниже прожиточного минимума.

Теги: Владимир Путин, продолжительность жизни
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