Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни к 2030 году

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Ожидаемая продолжительность жизни в России к 2030 году должна достигнуть 78 лет. Такое поручение содержится в указе о национальных целях развития России, который президент Владимир Путин подписал 21 июля.

При этом, согласно документу «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», ожидаемая продолжительность жизни 78 лет в России должна была быть достигнута в 2024 году. К 2030 году этот показатель должен был составить 80 лет.

Путин подписал новый стратегический документ с учетом внесенных в Конституцию поправок. Он сдвигает задачи предыдущего указа из-за кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.

Ранее в июле на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства подчеркивал, что долгосрочные цели нового указа не меняются.