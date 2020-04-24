Шотландские ученые выявили влияние COVID-19 на продолжительность жизни

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Исследователи из Университетов Эдинбурга и Глазго, а также из национальной службы здравоохранения Шотландии выяснили, что в среднем коронавирус сокращает жизнь человека на десять лет. Результаты работы опубликованы на сайте Wellcome Open Research.

В качестве эталона ученые взяли таблицы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с помощью которых рассчитывают потерянные года жизни из-за различных болезней. Исследователи также использовали данные о смертности от коронавируса в Италии и ожидаемой продолжительности жизни в Великобритании.

По данным ученых, в среднем мужчины теряли по 13 лет жизни из-за инфекции, а женщины — около 11 лет. «Среди пациентов, умирающих от COVID-19, по-видимому, существует значительная нагрузка с точки зрения потерянных лет жизни, соизмеримое с такими заболеваниями, как ишемическая болезнь сердца или пневмония», — написали исследователи.

Ученые отметили, что корректировка на количество и вид долгосрочных заболеваний лишь незначительно снижает потерю лет от предполагаемой продолжительности жизни из-за смерти от инфекции.