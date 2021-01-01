Вирусолог из Уханя предупредила о распространении новых видов COVID

На юго-западе Китая у летучих мышей выявили новые виды коронавируса, которые также способны передаваться людям. Об этом сообщила специалист Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли, передает The Guardian.

При этом она пояснила, что родственные Sars-CoV-2 вирусы были также найдены у животных за пределами Китая.

«Мы должны искать их не только в Китае, но и в странах Южной Азии», — объяснила она.

При этом она отметила, что летучие мыши были только первоначальным носителем вируса. Прежде чем попасть к человеку Sars-CoV-2 передался промежуточному животному. Однако, что именно это за животное пока не ясно. Также вопросом остается и то, как долго Sars-CoV-2 циркулировал среди животных.