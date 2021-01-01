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Пандемия коронавируса ,  
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Вирусолог из Уханя предупредила о распространении новых видов COVID

На юго-западе Китая у летучих мышей выявили новые виды коронавируса, которые также способны передаваться людям. Об этом сообщила специалист Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли, передает The Guardian.

При этом она пояснила, что родственные Sars-CoV-2 вирусы были также найдены у животных за пределами Китая.

«Мы должны искать их не только в Китае, но и в странах Южной Азии», — объяснила она.

При этом она отметила, что летучие мыши были только первоначальным носителем вируса. Прежде чем попасть к человеку Sars-CoV-2 передался промежуточному животному. Однако, что именно это за животное пока не ясно. Также вопросом остается и то, как долго Sars-CoV-2 циркулировал среди животных.

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Общество
Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg

Версию Ши Чжэнли поддержал вирусолог из Сиднейского университета, профессор Эдвард Холмс. По его мнению, вирус мог циркулировать несколько месяцев, прежде чем его обнаружили. Кроме того, он считает, что в промежуточном носителе Sars-CoV-2 мог оставаться долго время. Он также предположил, что первое заражение человека могло произойти вовсе не в Ухань и даже не в провинции Хубэй.

Мнение о том, что COVID-19 мог передаться человеку через промежуточное животное, ранее высказал старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения Франк Конингс. Он также не исключил, что таких промежуточных носителей могло быть несколько.

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По данным американского Университета Хопкинса, за время пандемии во всем мире коронавирусом заразились более 65 млн человек. Больше всего зараженных обнаружили в США — там COVID-19 диагностировали свыше 14 млн. человек. На втором месте Индия — 9,5 млн человек, на третьем Бразилия — 6,4 млн человек. Четвертое место в списке лидеров заняла Россия — более 2,3 млн человек (по данным оперативного штаба — 2,4 млн человек).

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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