Евросоюз обвинил Россию и Китай в дезинформации по коронавирусу

Россия и Китай распространяют дезинформацию вокруг пандемии коронавирусной инфекции, полагают в Евросоюзе. Об этом говорится в обнародованном Европейской комиссией Плане действий в области демократии.

«Иностранные игроки и некоторые третьи страны (в частности, Россия и Китай) были вовлечены в целенаправленные операции и кампании по дезинформации, которые направлены на то, чтобы влиять и распространять дезинформацию вокруг COVID-19 в ЕС, соседних странах и мире», — сообщается в плане действий.

По данным Еврокомиссии, это было сделано, чтобы подорвать демократические дискуссии, обострить социальную поляризацию и улучшить собственный имидж. Подобная угроза демократии требует всеобъемлющего и коллективного ответа, сообщили в Брюсселе.

В июле Еврокомиссия уже обвиняла Москву и Пекин в участии в дезинформационных кампаниях по отношению к странам ЕС в период пандемии коронавируса. Тогда в отчете утверждалось, что Брюссель в борьбе с дезинформацией опроверг большое количество фейков о COVID-19 в интернете, которые были просмотрены более 7 млн раз.