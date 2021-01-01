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В Киеве впервые установят искусственную «главную» новогоднюю елку

Фото:Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Новогодняя елка, которую установят на Софийской площади в Киеве в рамках мероприятий в честь Нового Года и Рождества Христова, будет искусственной. Об этом сообщила в ходе онлайн-брифинга директор департамента культуры Киевской городской государственной администрации (КГГА) Диана Попова, передает «Интерфакс-Украина».

«Елка в этом году будет искусственной, потому что действительно этот год необычный, и мы прислушиваемся ко всей вашей критике. Посмотрим, сколько ее будет в этом году, потому что мы сделали абсолютно непривычную для нас елку, оформили ее необычно, но надеемся, что это принесет нам счастье и сказку в следующем году», — сказала Попова.

По словам основателя проекта Folk Ukraine и организатора новогодних и рождественских празднований на Софийской и Контрактовой площадях Игоря Добруцкого, высота главной елки Киева составит 20 метров.

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Фото:Евгений Малолетка / AP

В свою очередь, Диана Попова отметила, что все десять районов Киева готовятся засвечивать елки в парках или возле районных администраций.

В текущем году празднование Нового года и Рождества в Киеве пройдут с 19 декабря по 19 января.

В середине ноября власти Украины ввели в стране «карантин выходного дня». Ограничения предусматривали работу с 0:00 субботы до 0:00 понедельника работу только продуктовых магазинов, аптек, транспорта, автозаправочных станций и ветеринарных клиник. Кафе и рестораны в это время могли работать только навынос.

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Помимо прочего, Минздрав рекомендовал закрыть торгово-развлекательные центры и отказаться от проведения массовых мероприятий. По словам президента Украины Владимира Зеленского, такой режим может позволить избежать полного локдауна в стране.

2 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль заявил об отмене «карантин выходного дня» в стране. Как отмечал Шмыгаль, он дал положительный эффект.

Накануне глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил о том, что ведомство планирует предложить  правительству ввести на три недели локдаун с начала января. При этом, по словам министра, необходимости вводить жестокий карантин в декабре нет. 

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Украина Киев новогодняя елка
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