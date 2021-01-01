В Киеве впервые установят искусственную «главную» новогоднюю елку

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Новогодняя елка, которую установят на Софийской площади в Киеве в рамках мероприятий в честь Нового Года и Рождества Христова, будет искусственной. Об этом сообщила в ходе онлайн-брифинга директор департамента культуры Киевской городской государственной администрации (КГГА) Диана Попова, передает «Интерфакс-Украина».

«Елка в этом году будет искусственной, потому что действительно этот год необычный, и мы прислушиваемся ко всей вашей критике. Посмотрим, сколько ее будет в этом году, потому что мы сделали абсолютно непривычную для нас елку, оформили ее необычно, но надеемся, что это принесет нам счастье и сказку в следующем году», — сказала Попова.

По словам основателя проекта Folk Ukraine и организатора новогодних и рождественских празднований на Софийской и Контрактовой площадях Игоря Добруцкого, высота главной елки Киева составит 20 метров.

В свою очередь, Диана Попова отметила, что все десять районов Киева готовятся засвечивать елки в парках или возле районных администраций.