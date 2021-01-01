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Омбудсмен рассказала об обстоятельствах падения ребенка из окна в Томске

Людмила Эфтимович
Людмила Эфтимович (Фото: kgochs.tomsk.gov.ru)

Уполномоченный по правам ребенка в Томской области Людмила Эфтимович в беседе с РБК раскрыла детали падения из окна шестилетней девочки. Она была доставлена в больницу скорой медицинской помощи № 2 Томска, где на протяжении недели находилась под наблюдением медиков.

По словам омбудсмена, вечером 21 ноября соседи обнаружили полураздетую девочку на улице и вызвали скорую помощь. Приехавшие на место полицейские установили, что мать оставила ее дома одну и уехала по делам. Вернувшись, женщина увидела распахнутое окно на балконе. Рядом стоял стул. Именно на него и забралась девочка, после чего выпала из окна.

Ребенок в Томске выжил после падения из окна многоэтажки в сугроб
Общество
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Несмотря на падение с большой высоты, серьезных травм и переломов у девочки нет. Падение смягчил сугроб. Ее уже выписали из больницы. «Состояние ребенка удовлетворительное, ей рекомендовано дальнейшее наблюдение у невролога в поликлинике по месту жительства», — заявил главный врач больницы скорой медицинской помощи № 2 Андрей Караваев.

После происшествия полицейские составили протокол по ст. 5.35 КоАП «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Его планирует рассмотреть муниципальная комиссия и решить вопрос об установлении контроля за семьей. До этого ни к административной, ни к уголовной ответственности родители девочки не привлекались.

«По информации органов внутренних дел и муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, родители ребенка характеризуются положительно. Девочка посещает дошкольное образовательное учреждение, кружки и спортивную секцию», — уточнила Эфтимович.

Сотрудники Следственного комитета Томской области также проводят доследственную проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.

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