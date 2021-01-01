Путин ответил на вопрос о восстании машин

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту заявил, что не исключает риска восстания машин против людей.

«Возможно ли восстание машин? Есть опасение, что они будут контролировать людей. Но люди будут контролировать эти машины. Это первое. Второе — есть ли какие-то в этой связи опасности и риски? Да, есть», — сказал президент.

Выступление Путина прозвучало на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey). Мероприятие проводится Сбербанком совместно с российскими и зарубежными компаниями.

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