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Путин ответил на вопрос о восстании машин

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту заявил, что не исключает риска восстания машин против людей.

«Возможно ли восстание машин? Есть опасение, что они будут контролировать людей. Но люди будут контролировать эти машины. Это первое. Второе — есть ли какие-то в этой связи опасности и риски? Да, есть», — сказал президент.

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Фото:Jason Lee / Reuters

Выступление Путина прозвучало на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey). Мероприятие проводится Сбербанком совместно с российскими и зарубежными компаниями.

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В январе ВЦИОМ провел опрос россиян на тему искусственного интеллекта. Только 12% опрошенных заявили о своем негативном отношении к этой технологии. При этом изо всех, кто заявил, что знаком с этой технологией, только 29% сообщили, что понимают ее.

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