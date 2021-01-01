В Пулково сел лайнер из-за неисправности

Авиалайнер Ту-204 (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

В Санкт-Петербурге совершил посадку авиалайнер Ту-204, у которого во время полета обнаружилась техническая неисправность. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково.

«Сегодня, 4 декабря, в 12:40 в аэропорту Пулково совершил благополучную посадку самолет Ту-204, выполнявший учебный полет. Во время полета была обнаружена техническая неисправность. Службы и силы аэропорта были приведены в готовность к встрече воздушного судна», — заявили в аэропорту.

В пресс-службе отметили, что на борту лайнера не было пассажиров, аэропорт продолжает работать в штатном режиме.

Ранее 4 декабря самолет Як-40 Камчатского авиационного предприятия вернулся в Петропавловск-Камчатский из-за треснувшего лобового стекла. Инцидент произошел во время набора высоты. На борту воздушного судна находились 21 пассажир и два члена экипажа. Самолет сел благополучно, никто не пострадал.