В Новосибирске экстренно сел грузовой Boeing 747

Фото: Zuma / ТАСС

Грузовой самолет Boeing 747 совершил экстренную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево, пострадавших нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Совершил посадку Boeing 747, без пассажиров, самолет грузовой, на борту экипаж», — сказал источник. По его словам, на борту могла возникнуть техническая неисправность. О том, какой авиакомпании принадлежит самолет и каким маршрутом он летел, источник не рассказал.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник, на борту находились четыре члена экипажа. По предварительным данным, у самолета возникли проблемы с шасси.

«Толмачево работает в штатном режиме», — сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.