Самолет вернулся в Петропавловск-Камчатский из-за треснувшего окна

Самолет Як-40 (Фото: kamgov.ru)

Самолет вернулся после вылета из аэропорта Петропавловска-Камчатского из-за треснувшего лобового стекла, сообщается на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Самолет Як-40 Камчатского авиационного предприятия 4 декабря в 11:23 по местному времени (02:23 мск) вылетел из столицы Камчатки в село Тигиль. Однако при наборе высоты у воздушного судна треснуло лобовое стекло.

Командир самолета решил вернуться в Петропавловск-Камчатский. Як-40 благополучно приземлился в аэропорту. На борту находились 21 пассажир и двое членов экипажа, никто не пострадал.

Камчатская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с инцидентом.