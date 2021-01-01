В Крыму 31 декабря объявили выходным днем

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Республика Крым стала третьим регионом России, в котором 31 декабря объявлено выходным днем. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Аксенов.

«Перенести выходной день субботу 26 декабря 2020 года на четверг 31 декабря 2020 года для государственных гражданских служащих Республики Крым, лиц,

замещающих государственные должности Республики Крым, и работников предприятий, учреждений, организаций, находящихся в ведении государственных органов Республики Крым», — говорится в документе.

Также в указе рекомендуется поступить соответствующим образом муниципальным органам и предприятиям, находящимся на территории республики.

Ранее 31 декабря объявили выходным днем в Курской и Белгородской областях.