Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Самолет Airbus A320 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Сургута в Москву, совершил посадку в аэропорту Ханты-Мансийска из-за запаха дыма в кабине пилотов, сообщается на сайте Уральского следственного управления на транспорте СК.

Лайнер вылетел из Сургута в 8:06 (6:06 мск). «Сел у нас в 09:20 (07:20 мск)», — сообщили ТАСС в справочной аэропорта.

«От нас рейс вылетел по расписанию, замечаний при вылете не было», — сообщили РБК в справочной аэропорта Сургута и посоветовали обратиться в авиакомпанию. РБК направил запрос в пресс-службу «Аэрофлота».

В справочной аэропорта Сургута ТАСС сообщили, что самолет пришлось посадить в Ханты-Мансийске из-за технической неисправности.