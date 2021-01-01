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Самолет рейса Сургут — Москва вынужденно сел в Ханты-Мансийске

Фото:Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Самолет Airbus A320 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Сургута в Москву, совершил посадку в аэропорту Ханты-Мансийска из-за запаха дыма в кабине пилотов, сообщается на сайте Уральского следственного управления на транспорте СК.

Лайнер вылетел из Сургута в 8:06 (6:06 мск). «Сел у нас в 09:20 (07:20 мск)», — сообщили ТАСС в справочной аэропорта.

«От нас рейс вылетел по расписанию, замечаний при вылете не было», — сообщили РБК в справочной аэропорта Сургута и посоветовали обратиться в авиакомпанию. РБК направил запрос в пресс-службу «Аэрофлота».

В справочной аэропорта Сургута ТАСС сообщили, что самолет пришлось посадить в Ханты-Мансийске из-за технической неисправности.

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На борту самолета находились 66 пассажиров и шесть членов экипажа, уточнили в СК. Самолет благополучно приземлился в Ханты-Мансийске. Следователи начали проверку по факту инцидента.

14 ноября самолет лоукостера «Победа», летевший из Санкт-Петербурга в Чебоксары, совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме Внуково. В авиакомпании рассказали, что воздушное судно пришлось посадить по технической причине. Пассажиров отправили в столицу Чувашии резервным лайнером.

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