В Роспотребнадзоре объяснили разную температуру у больных COVID-19

Температура больных с коронавирусом может быть как высокой, так и нормальной, в зависимости от влияния нескольких факторов. Об этом рассказала руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, передает ТАСС.

По словам специалиста, имеют значение количество попавшего в организм вируса и его индивидуальный иммунный ответ. Кроме того, на температуру влияют применяемые лекарства.

«У пациентов с COVID-19 отмечаются различные цифры температуры: от нормальных до высоких», — предупредила Руженцова.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что у некоторых пациентов температура не растет, а падает. По его словам, она может опускаться до 35 градусов и ниже. Врач отметил, что это может быть признаком легкого течения заболевания.