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Пандемия коронавируса ,  
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В Роспотребнадзоре объяснили разную температуру у больных COVID-19

Температура больных с коронавирусом может быть как высокой, так и нормальной, в зависимости от влияния нескольких факторов. Об этом рассказала руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, передает ТАСС.

По словам специалиста, имеют значение количество попавшего в организм вируса и его индивидуальный иммунный ответ. Кроме того, на температуру влияют применяемые лекарства.

Врач сообщил о необычном течении COVID-19 у некоторых пациентов
Общество
Фото:Gianluca Panella / Getty Images

«У пациентов с COVID-19 отмечаются различные цифры температуры: от нормальных до высоких», — предупредила Руженцова.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что у некоторых пациентов температура не растет, а падает. По его словам, она может опускаться до 35 градусов и ниже. Врач отметил, что это может быть признаком легкого течения заболевания.

Болибок также называл тревожным симптомом отсутствие температуры в сочетании с другими особенностями. «Если человек без температуры имеет учащенный ритм сердца и одышку, то это говорит о том, что нужно бить тревогу, вызывать врача, делать КТ [компьютерную томографию] легких», — рекомендовал он.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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