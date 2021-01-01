Байден пообещал публично привиться от коронавируса

Джо Байден, которого крупнейшие американские СМИ называют избранным президентом США, заявил, что готов публично привиться от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает CNN.

«Я буду рад сделать это», — сказал Байден, отвечая на вопрос, будет ли он вакцинироваться до инаугурации, и готов ли он сделать это публично, как намерены поступить бывшие президенты США Джордж Буш — младший, Билл Клинтон и Барак Обама.

Байден уточнил, что сделает прививку, как только директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи признает ее безопасность.

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