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Дегтярев пообещал заняться безбарьерной городской средой в Хабаровске

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что обсудит с мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком вопрос создания в его городе безбарьерной городской среды, комфортной для людей с ограниченными возможностями. Об этом говорится на сайте правительства региона.

Хабаровская организация помощи пожилым и инвалидам «Стимул» еще в начале октябре пожаловалась, что в ее новом офисе нет пандуса, на который у общественников не хватает денег. Как отмечает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, проблема «сдвинулась с мертвой точки» только после личного вмешательства Дегтярева.

Поскольку помещение «Стимула» находится в муниципальной собственности, Дегтярев позвонил Кравчуку и попросил градоначальника «решить вопрос немедленно». «Еще отдельно с вами обсудим создание безбарьерной городской среды», — уточнил Дегтярев в разговоре с мэром.

Дегтярева будут круглосуточно охранять семь человек
Общество
Фото:Дмитрий Моргулис / ТАСС

Материал дополняется

Михаил Дегтярев Хабаровск инвалиды
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