«Аэрофлот» отправит первый рейс в Токио после возобновления авиасообщения

Авиакомпания «Аэрофлот» с 5 ноября возобновляет авиарейсы из Москвы в Токио, которые ранее были закрыты на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Отмечается, что на первом этапе рейсы будут выполняться один раз в неделю, в дальнейшем — дважды в неделю, по четвергам и субботам (обратно по субботам и воскресеньям).

Обратно перелеты будут осуществляться по субботам и воскресеньям. По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться, отметили в «Аэрофлоте».

Россия и Япония возобновили авиасообщение 1 ноября. Соответствующее решение в середине октября подписал премьер-министр России Михаил Мишустин с учетом решений оперативного штаба.

В марте текущего года из-за угрозы распространения коронавируса Россия приостановила авиасообщение с рядом стран. Исключение составили только вывозные рейсы для россиян, оказавшихся за границей, а также для иностранцев, которых необходимо было доставить домой.

Ограничения постепенно начали снимать с начала августа. В частности, из России возобновили полеты в Турцию, Великобританию и Танзанию. Впоследствии было восстановлено авиасообщение со Швейцарией, ОАЭ, Египтом, Мальдивскими островами, Сербией, Южной Кореей, Кубой и Австрией.