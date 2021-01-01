Ширвиндта госпитализировали с коронавирусом

Александр Ширвиндт (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Художественный руководитель Московского академического театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт заразился коронавирусом, его госпитализировали. Об этом сообщил директор театра Мамед Агаев, передает ТАСС.

Он уточнил, что болезнь артиста протекает в легкой форме. «У него легкая, начальная стадия коронавируса», — сказал директор. По словам Агаева, заразилась и супруга худрука.

«РИА Новости» со ссылкой на городскую клиническую больницу № 52, которая перепрофилирована под пациентов с COVID-19, уточняет, что Ширвиндт госпитализирован в «в отделение реаниматологии».

Пресс-служба Театра сатиры отказалась комментировать РБК состояние здоровья Ширвиндта.

Ширвиндту 86 лет, он родился 19 июля 1934 года.