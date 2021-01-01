Директор Театра сатиры сообщил о состоянии Ширвиндта

Александр Ширвиндт (Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС)

Состояние художественного руководителя Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта нормальное. Об этом РБК сообщил директор театра Мамед Агаев.

«У него подозрение на коронавирус. Возраст такой, надо проверить, поэтому лег в больницу сам. Я думаю, что к пятнице или к понедельнику его выпишут. Он вместе с женой лег. Нормальное у него состояние», — пояснил Агаев.

Ранее Агаев сообщил о госпитализации Ширвиндта с коронавирусной инфекцией. По данным «РИА Новости», он находится в больнице № 52, которую перепрофилировали под пациентов с COVID-19.

Александру Ширвиндту 86 лет. В 1956 он окончил Щукинское театральное училище. В 1970-м начал работать в Театре сатиры в Москве, а в 2000 году стал художественным руководителем театра.