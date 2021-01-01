Директор Театра сатиры сообщил о состоянии Ширвиндта
Состояние художественного руководителя Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта нормальное. Об этом РБК сообщил директор театра Мамед Агаев.
«У него подозрение на коронавирус. Возраст такой, надо проверить, поэтому лег в больницу сам. Я думаю, что к пятнице или к понедельнику его выпишут. Он вместе с женой лег. Нормальное у него состояние», — пояснил Агаев.
Ранее Агаев сообщил о госпитализации Ширвиндта с коронавирусной инфекцией. По данным «РИА Новости», он находится в больнице № 52, которую перепрофилировали под пациентов с COVID-19.
Александру Ширвиндту 86 лет. В 1956 он окончил Щукинское театральное училище. В 1970-м начал работать в Театре сатиры в Москве, а в 2000 году стал художественным руководителем театра.