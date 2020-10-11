Посольство России осудило депортацию российского ветерана из Латвии

Посольство России в Латвии выразило «самый решительный протест» в связи с депортацией из прибалтийской страны председателя латвийского Республиканского общества военных ветеранов, российского гражданина Владимира Норвинда. Об этом говорится в комментарии дипмиссии, опубликованном в Facebook.

«С нарушением всех мыслимых норм этики и здравомыслия пожилой человек, страдающий серьезными хроническими заболеваниями, несмотря на резкое ухудшение состояния здоровья в ходе процедуры депортации, был выдворен из Латвии», — отметили в посольстве.

В дипмиссии добавили, что латвийские власти не поставили российское посольство в известность о своих намерениях и действиях в отношении Норвинда, а также о мотивах принятых мер.

Также в посольстве указали на то, что в результате депортации Норвинда разлучается семья, состоящая из людей преклонного возраста.

«Данный вопиющий инцидент, безусловно, будет иметь негативные последствия в контексте российско-латвийских отношений», — говорится в комментарии.