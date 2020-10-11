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Политика ,  
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Посольство России осудило депортацию российского ветерана из Латвии

Посольство России в Латвии выразило «самый решительный протест» в связи с депортацией из прибалтийской страны председателя латвийского Республиканского общества военных ветеранов, российского гражданина Владимира Норвинда. Об этом говорится в комментарии дипмиссии, опубликованном в Facebook.

«С нарушением всех мыслимых норм этики и здравомыслия пожилой человек, страдающий серьезными хроническими заболеваниями, несмотря на резкое ухудшение состояния здоровья в ходе процедуры депортации, был выдворен из Латвии», — отметили в посольстве.

В дипмиссии добавили, что латвийские власти не поставили российское посольство в известность о своих намерениях и действиях в отношении Норвинда, а также о мотивах принятых мер.

Также в посольстве указали на то, что в результате депортации Норвинда разлучается семья, состоящая из людей преклонного возраста.

«Данный вопиющий инцидент, безусловно, будет иметь негативные последствия в контексте российско-латвийских отношений», — говорится в комментарии.

Главу общества военных ветеранов Норвинда выслали из Латвии в Россию
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Ранее латвийский правозащитник Александр Гапоненко сообщил, что силовые органы Латвии задержали Норвинда 9 октября. Сначала они проводили россиянина в центр содержания нелегальных мигрантов в поселке Муцениеки, а затем принудительно выдворили из страны.

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По мнению Гапоненко, официальным основанием для депортации послужило аннулирование вида на жительство Норвинда. Правозащитник посчитал, что «неудовольствие латвийских властей вызвала активность бывших российских военных», чья общественная организация насчитывала почти 2 тыс. человек.

Как рассказал ТАСС глава псковского территориального представительства МИД России Александр Иванов, в момент депортации Норвинд почувствовал себя плохо. Он готовился к операции на сердце, которую ему планировалось провести в Латвии.

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