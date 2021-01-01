Казначейство заявило о рисках изменения правил закупки софта для ведомств

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Постановление Минцифры об отмене централизованных закупок офисного и антивирусного программного обеспечения (ПО) вызывает опасения, поскольку министерство не указало в документе источники финансирования софта для других ведомств, заявил РБК представитель Федерального казначейства. По его мнению, это предложение «несет существенные риски» для своевременного и полного обеспечения органов власти необходимым ПО. В связи с этим в Казначействе предложили объяснить в документе порядок действий госучреждений во время переходного периода в 2021 году.

Согласно действующему механизму, полномочия по закупке антивирусов и офисного ПО есть только у Минцифры, а по закупке софта для ведения бухгалтерского учета — у Федерального казначейства. В середине ноября Минцифры опубликовало на портале Regulation.gov.ru проект изменений в постановление правительства от 8 июня 2018 года, предлагающий отменить централизованную закупку офисного и антивирусного софта для ведомств. Если документ примут, ведомства должны будут организовать госзакупки самостоятельно. Но изменения не коснутся закупок ПО для ведения бюджетного учета.

В конце ноября глава Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин в письме, отправленном в Минцифры, высказал опасения, что из-за этого постановления российские ведомства останутся без антивирусов и офисного программного обеспечения в 2021 году. Срок действия большинства лицензий на антивирусное и офисное ПО истекает в начале следующего года. Однако многие из ведомств физически не успеют провести закупки офисного и антивирусного софта до окончания срока действия лицензий, предупредил Лашин. Обратное перераспределение бюджетов на закупку от Минцифры в ведомства может занять несколько месяцев, к этому сроку еще нужно прибавить время на организацию и проведение аукционов, объяснил он.