Глава РФПИ допустил производство вакцины «Спутник V» в Германии

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европейскую медицинскую ассоциацию. По мнению главы фонда Кирилла Дмитриева, так Россия сможет начать производство в Германии. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Безусловно, Венгрия — это та страна, которая будет одной из первых европейских стран, которая активно работает по нашей вакцине. Но также на этой неделе мы ожидаем визит большой делегации из Франции. <…> Возможно, мы даже будем производить нашу вакцину в том числе и в Германии», — объяснил он.

Однако Дмитриев отметил, что из-за политических причин поставлять российский препарат в страны Евросоюза довольно сложно.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна уже получила первые образцы «Спутник V». Таким образом, Венгрия стала первой европейской страной, куда Россия отправила образцы своего препарата от COVID-19. Тогда Еврокомиссия предостерегла правительство страны от покупки препарата, так как субъекты ЕС могут закупить лишь те препараты, которые «полностью соответствуют стандартам качества ЕС и прошли процедуру сертификации».