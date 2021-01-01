Автоперевозчиков обяжут заранее сообщать об изменении платы за проезд

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Правительство планирует уточнить регламент выполнения автобусных перевозок. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство планирует отменить несколько избыточных административных барьеров для автоперевозчиков. В частности, модернизировать систему ведения реестра остановочных пунктов на межрегиональных направлениях.

Кроме того, «закрепляется обязанность заблаговременно сообщать органам власти и владельцам автовокзалов об изменении тарифов на регулярные перевозки». Мишустин пояснил, что изменение тарифов не должно стать «неприятным сюрпризом для пассажиров».

В июле «Автодор» ввел сезонные тарифы на платных трассах М-3 «Украина», М-4 «Дон» и М-11 «Нева». Повышение цен объяснили повышенной нагрузкой в летний сезон. Изменения коснулись как тарифной сетки, так и условий скидок для разных видов транспортных средств. Повышенные тарифы действовали с 28 июля по 31 октября.