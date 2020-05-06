СМИ узнали об идее Минтранса снизить налоги автоперевозчикам и авиации

Министерство направило в правительство список мер поддержки транспортной отрасли в условиях пандемии, в котором фигурируют в том числе послабления для грузового автотранспорта и авиаперевозчиков

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Минтранс предлагает расширить меры поддержки транспорта на фоне пандемии коронавируса, в том числе ввести послабления для автотранспорта. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на список мер поддержки, который министерство направило в правительство.

В предыдущем пакете мер, который ведомство представило премьер-министру Михаилу Мишустину, указывались в том числе отсрочка по уплате страховых взносов для всех транспортных компаний, а также различные способы поддержки РЖД, пассажирского авто- и электротранспорта, а также строительства в транспортной отрасли.

В своем последнем пакете Минтранс предлагает отменить утильсбор за новые автобусы и грузовики класса «Евро-6» для тех перевозчиков, которые работают на международных маршрутах, а также субсидировать проценты по лизингу и кредитам владельцам автобусов. В министерстве также считают необходимым разрешить покрывать до 80% стоимости тахографов при закупках за счет взносов в Фонд социального страхования (сейчас можно покрывать до 20% стоимости). Помимо этого, Минтранс планирует освободить владельцев автостанций и автовокзалов, а также компании, занимающиеся грузовыми и пассажироперевозками автотранспортом и электротранспортом, от транспортного, земельного и налога на имущество в 2020 году. Ведомство также рекомендовало не брать арендную плату с таких компаний.

В списке мер также значится обнуление НДС на грузовые автоперевозки по России и за рубежом, если местом их реализации признана Россия, до конца 2020 года, а также ряд других послаблений.