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Пандемия коронавируса ,  
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СМИ узнали об идее Минтранса снизить налоги автоперевозчикам и авиации

Министерство направило в правительство список мер поддержки транспортной отрасли в условиях пандемии, в котором фигурируют в том числе послабления для грузового автотранспорта и авиаперевозчиков
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Минтранс предлагает расширить меры поддержки транспорта на фоне пандемии коронавируса, в том числе ввести послабления для автотранспорта. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на список мер поддержки, который министерство направило в правительство.

В предыдущем пакете мер, который ведомство представило премьер-министру Михаилу Мишустину, указывались в том числе отсрочка по уплате страховых взносов для всех транспортных компаний, а также различные способы поддержки РЖД, пассажирского авто- и электротранспорта, а также строительства в транспортной отрасли.

В своем последнем пакете Минтранс предлагает отменить утильсбор за новые автобусы и грузовики класса «Евро-6» для тех перевозчиков, которые работают на международных маршрутах, а также субсидировать проценты по лизингу и кредитам владельцам автобусов. В министерстве также считают необходимым разрешить покрывать до 80% стоимости тахографов при закупках за счет взносов в Фонд социального страхования (сейчас можно покрывать до 20% стоимости). Помимо этого, Минтранс планирует освободить владельцев автостанций и автовокзалов, а также компании, занимающиеся грузовыми и пассажироперевозками автотранспортом и электротранспортом, от транспортного, земельного и налога на имущество в 2020 году. Ведомство также рекомендовало не брать арендную плату с таких компаний.

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В списке мер также значится обнуление НДС на грузовые автоперевозки по России и за рубежом, если местом их реализации признана Россия, до конца 2020 года, а также ряд других послаблений.

В Минтрансе предлагают расширить меры поддержки авиационной отрасли, в том числе обнулить НДС на все внутренние перевозки на десять лет. Сейчас это правило действует только для перелетов в обход Москвы, сообщает «Коммерсантъ». Меру предлагается ввести уже с 1 апреля. Министерство также включило в список предложения снизить страховые взносы в фонд оплаты труда экипажей воздушных судов и уменьшить общую ставку страховых взносов для аэропортов. Ранее эти предложения озвучивали Российский союз промышленников и предпринимателей и Международная ассоциация аэропортов соответственно.

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Кроме того, в министерстве предполагают установить налоговые льготы для аэропортов, которые заключили концессионные соглашения и приняли на себя обязательства создать или реконструировать объекты инфраструктуры, а также финансировать реконструкцию аэропортов Дальнего Востока.

По мнению главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, если предложенные Минтрансом меры поддержки авиационного и автотранспорта будут реализованы, они станут беспрецедентными для этих отраслей. Аналитик считает, что это поможет не только в условиях пандемии, но и позволит осуществить долгосрочные изменения. Бурмистров отметил, что предложенные антикризисные меры следует распространить и на водный пассажирский транспорт, а также грузовые железнодорожные и водные перевозки, которые пока в списках Минтранса не фигурируют.

Автор: Мария Лисицына
Теги: транспорт, Минтранс, коронавирус
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