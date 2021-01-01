Следователи завели дело после гибели российского военного в Абхазии

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Военный следственный отдел СК возбудил уголовное дело по факту гибели в Абхазии военнослужащего российской военной базы. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного военного округа (ЮВО).

Военнослужащий погиб в результате наезда грузового автомобиля при буксировке. «В связи с данным фактом в 105-м военном следственном отделе СК возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

152-я военная прокуратура гарнизона проверяет выполнение должностными лицами законодательства о сохранности жизни и здоровья военнослужащих.

Военнослужащий погиб 24 ноября, когда он занимался ремонтом техники в автопарке. На него наехал водитель грузового автомобиля. В пресс-службе Южного военного округа сообщили, что инцидент произошел из-за нарушения требований безопасности при буксировке автомобиля.