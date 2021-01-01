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Экономика ,  
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Кремль объяснил слова Путина о «проблемных вопросах» «Роснано»

Фото:Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В «Роснано» такие же проблемы, как и у всех мировых компаний такого плана. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Путина о проблемах «РОСНАНО», передает корреспондент РБК.

«Проблемы они существуют у различных компаний. В ы знаете, что поскольку «Роснано» осуществляет инвестиции и в стартапы, и в проекты и, конечно же, при активном инвестировании такие зачастую предприятия с повышенной долей риска, конечно, не все инвестиции, что называется, «выстреливают», — сказал Песков.

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По его словам, это абсолютно нормально для такого рода деятельности. «Во всем мире такие компании имеют определенный процент не выстреливших активов. Тоже самое есть и у этой компании. Но в то же время есть и важные достижения», — пояснил представитель президента.

Накануне Владимир Путин провел видеоконференцию с Сергеем Куликовым, которого планируют назначить главой «Роснано» на место Анатолия Чубайса. В ходе встречи президент заявил, что госкорпорацией в целом с момента создания сделано немало, но есть и проблемные вопросы

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Владимир Путин Анатолий Чубайс
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