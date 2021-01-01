В Подмосковье зафиксировали рекорд по числу новых случаев заражения COVID

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Московской области за последние сутки выявили 1148 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это стало новым рекордом по числу заболевших в регионе с начала пандемии, следует из данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Предыдущий рекорд в Подмосковье был зафиксирован 10 мая, когда выявили 1133 случая заболевания.

С начала пандемии в Московской области зарегистрировали 113 278 заболевших COVID-19. Из них скончались от инфекции 2 124 человека, выздоровели 80 550. По числу заразившихся коронавирусом Московская область занимает третье место после Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее власти региона продлили режим самоизоляции для пожилых, а также дистанционный формат обучения для студентов до 13 декабря. Помимо этого, в Подмосковье действуют запреты на проведение развлекательных мероприятий и посещение музеев, а новогодние гуляния отменены.