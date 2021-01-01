В МВД назвали основные показатели качества экзамена на водительские права

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МВД России определило критерии доступности экзамена на водительское удостоверение, а также основные показатели его качества. Проект нового административного регламента размещен на портале проектов нормативных актов.

Согласно документу, к основным показателям доступности экзамена относится возможность получения госуслуги, подав заявление в любом экзаменационном подразделении ГИБДД, а также расположение помещений, где будет проходить экзамен.

К оценке показателя качества проведения экзамена МВД отнесло время предоставления услуги, время ожидания, вежливость и компетентность сотрудников полиции и комфортность условий в помещения, где буде проходить экзамен. Также к показателям качества относится минимально возможное количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, участвующими в предоставлении государственной услуги, следует из документа МВД. Вступление нового административного регламента намечено на 1 апреля 2021 года.