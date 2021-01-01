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МВД утвердило изменения в водительские удостоверения и ПТС

Владимир Колокольцев
Владимир Колокольцев (Фото: Global Look Press)

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев утвердил изменения в водительские удостоверения и паспорт транспортного средства (ПТС). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно нововведениям, в верхней части лицевой стороны водительского удостоверения должны появиться надписи на русском, французском и английском языках.

«Надписи: «Водительское удостоверение», Permis de conduir, Driving Licence, выполненные сиреневым цветом, размещенные в три строки в указанной последовательности», — уточняется в документе.

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Колокольцев также приказал дополнить ПТС данными о количестве мест для сидения, не включая место водителя, о технически допустимой максимальной массе, о ранее проведенных органами внутренних дел проверках.

В свидетельстве о регистрации транспортного средства должны быть внесены дополнительные сведения, в том числе о мощности двигателя в лошадиных силах и о таможенных ограничениях.

В России с 1 января вступили в силу новые правила регистрации автомобилей, согласно которым у дилеров появится возможность ставить машины на учет непосредственно в автосалоне. Также в стране с 2018 года начали действовать в тестовом режиме электронные ПТС.

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