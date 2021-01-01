МВД утвердило изменения в водительские удостоверения и ПТС
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев утвердил изменения в водительские удостоверения и паспорт транспортного средства (ПТС). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно нововведениям, в верхней части лицевой стороны водительского удостоверения должны появиться надписи на русском, французском и английском языках.
«Надписи: «Водительское удостоверение», Permis de conduir, Driving Licence, выполненные сиреневым цветом, размещенные в три строки в указанной последовательности», — уточняется в документе.
Колокольцев также приказал дополнить ПТС данными о количестве мест для сидения, не включая место водителя, о технически допустимой максимальной массе, о ранее проведенных органами внутренних дел проверках.