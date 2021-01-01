МВД утвердило изменения в водительские удостоверения и ПТС

В свидетельстве о регистрации транспортного средства должны быть внесены дополнительные сведения, в том числе о мощности двигателя в лошадиных силах и о таможенных ограничениях.

В России с 1 января вступили в силу новые правила регистрации автомобилей, согласно которым у дилеров появится возможность ставить машины на учет непосредственно в автосалоне. Также в стране с 2018 года начали действовать в тестовом режиме электронные ПТС.