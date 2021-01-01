На почте Деда Мороза назвали самые желаемые подарки у детей и взрослых

Дети в этом году просят у Деда Мороза смартфоны, конструкторы «Лего» и куклы «L.O.L», сообщила газете «Известия» руководитель почтового отделения волшебника в Великом Устюге Наталья Медведкова.

«На первом месте у нас в этом году [у детей] — мобильные телефоны. Второе место разделили конструкторы «Лего» и куколки «L.O.L», — рассказала Медведкова.

На третьем месте среди детских просьб — гироскутеры, квадрокоптеры, ноутбуки и планшеты. «Часто просят у Деда Мороза и велосипеды, — добавила она.

Среди взрослых одни просят здоровья, счастья и благополучия, другие надеются на материальные блага: машины, квартиры, рассказала представитель почты Деда Мороза.

Всего за ноябрь, по ее словам, Дед Мороз получил 23 тыс. писем, из них 89 были отправлены по электронной почте. «Сейчас мы получаем ежедневно от 500 до 1000 посланий в день, а 1 декабря пришли рекордные 3,5 тыс.», — сообщила она.