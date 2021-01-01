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На почте Деда Мороза назвали самые желаемые подарки у детей и взрослых

Дети в этом году просят у Деда Мороза смартфоны, конструкторы «Лего» и куклы «L.O.L», сообщила газете «Известия» руководитель почтового отделения волшебника в Великом Устюге Наталья Медведкова.

«На первом месте у нас в этом году [у детей] — мобильные телефоны. Второе место разделили конструкторы «Лего» и куколки «L.O.L», — рассказала Медведкова.

На третьем месте среди детских просьб — гироскутеры, квадрокоптеры, ноутбуки и планшеты. «Часто просят у Деда Мороза и велосипеды, — добавила она.

Среди взрослых одни просят здоровья, счастья и благополучия, другие надеются на материальные блага: машины, квартиры, рассказала представитель почты Деда Мороза.

Всего за ноябрь, по ее словам, Дед Мороз получил 23 тыс. писем, из них 89 были отправлены по электронной почте. «Сейчас мы получаем ежедневно от 500 до 1000 посланий в день, а 1 декабря пришли рекордные 3,5 тыс.», — сообщила она.

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Фото:Александр Щербак / ТАСС

Медведкова ожидает всплеска праздничных посланий из-за ограничений по коронавирусу и не исключает, что в этом году почта «перешагнет рубеж» в 4 млн писем, когда-либо зарегистрированных на почте в Великом Устюге.

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В конце ноября россияне назвали худшие подарки на Новый год. Для мужчин это носки, свитеры и футболки, а для женщин — новогодние сувениры, такие как свечи, магниты и статуэтки. Кроме того, женщины не хотели бы получить в подарок сладости.

В Москве в этом году власти отменили новогодние гулянья из-за распространения коронавируса.

Дед Мороз подарки почта
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