Россияне назвали худшие подарки на Новый год

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Мужчины не хотят получать в качестве новогоднего подарка носки, свитеры и футболки, а женщины — новогодние сувениры. Об этом свидетельствуют данные исследования онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого приводит «РИА Новости».

«Для 8% респондентов самым неудачным новогодним подарком, который им довелось получить, стали предметы одежды. Мужчины сообщают об этом втрое чаще женщин (13 против 4%)», — показывают результаты опроса.

В то же время женщины чаще мужчин (6 против 3%) называли неудачными подарками на Новый год свечи, магниты и статуэтки. Сладости — конфеты, шоколад, торт — назвали худшими подарками 3% россиян.

Еще 3% респондентов не хотят получить на праздник косметику и парфюмерию, а посуду и кухонные принадлежности — 2%.