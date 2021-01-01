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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты объяснили совет больным COVID-19 лежать на животе

Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Лежание на животе — базовая рекомендация при инфекционных заболеваниях. Об этом в разговоре с РБК сообщил инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев, комментируя рекомендации врача-инфекциониста Марии Мясниковой, которая посоветовала пациентам с коронавирусом чаще лежать на животе и пить воду.

«Лежание на животе облегчает дыхание — это называется пронация. В больницах тоже рекомендуют с такими заболеваниями лежать на животе. Ну, а пить воду при инфекционных заболеваниях — основа основ. При повышении температуры нужно дополнительно увеличить потребление жидкости», — заявил Малышев.

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Фото:Jose Luis Gonzalez / Reuters

В свою очередь ведущий научный сотрудник Федерального Исследовательского Центра Фундаментальной и Трансляционной Медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов, заявил РБК, что лежание на животе не столько облегчает дыхание, сколько освобождает определенные отделы легких, которые прилегают к спине.

«Это совершенно стандартная процедура, и в больницах ее рекомендуют всем, кто находится на кислородной подпитке. Я имею в виду не аппараты искусственного дыхания, а тех, кто пользуется дополнительным кислородом. Рекомендуют находиться в такой позе при тяжелом состоянии», — сказал Чепрунов.

Ранее, в Роспотребнадзоре заявили, что заболевание коронавирусной инфекцией чаще протекает у курильщиков в тяжелой форме. В ведомстве отмечали, что курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом. Также специалисты утверждали, что употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот — при курении сигарет или употреблении других табачных изделий.

коронавирус российские эксперты пандемия новости
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